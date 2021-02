Ivan Radovanovic, giocatore che Ballardini ha trasformato in perno della difesa del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: "Difensore? Mi piace. Qualcuno dice che forse ho sbagliato ruolo in precedenza ma vorrei ricordare che da mediano ho giocato 290 partite in Serie A. Mi tengo stretto questo ruolo oltre al fatto che mi vedo giocare con questa maglia ancora per molto tempo".