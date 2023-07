Non so se sono più laico o garantista. So solo che questa mattina. Ferrero che, accompagnato da Pamela Conti, siciliana, ex giocatrice di grande qualità, attuale c.t. del Venezuela, era già stato a Palermo per allestire una squadra femminile sei o sette anni fa, da presidente della Samp aArruolato un allenatore di valore (Antonio Cincotta, ex Fiorentina), la squadra è stata la rivelazione della serie A due stagioni fa. Quest’anno, invece, causa anche le vicissitudini che hanno coinvolto il presidente, ha vissuto una sorta di abbandono totale, salvandosi all’ultima partita ai play-out (nel frattempo l’allenatore era diventato l’esperto Mango).Strano che provenendo dall’Inghilterra, dove il calcio femminile è considerato alla pari del maschile (la Nazionale è campione d’Europa uscente e una delle favorite del Mondiale appena cominciato),, tra l’altro ereditato dalla precedente gestione.Di più: in un calcio maschile asfittico, l’ascesa del femminile professionistico rappresenta una risorsa e un’alternativa. Tutti aspetti che, evidentemente, Radrizzani e Manfredi non sanno o trascurano. Resta il passo falso e una colossale brutta figura.