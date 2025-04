Radrizzani ci riprova: dopo la Sampdoria punta al Monza?

Getty Images

Andreatorna a far parlare di sé nel panorama del calcio italiano, e questa volta il suo nome è accostato a quello del. Dopo essere stato protagonista nel salvataggio dellanell’estate del 2023 – con un investimento iniziale di quasi sei milioni di euro insieme al partner Matteo Manfredi – Radrizzani sembrava pronto a rilanciare il club blucerchiato. Nei mesi successivi, però, si è gradualmente: dopo qualche apparizione sporadica, l’ultima delle quali al Ferraris per la gara contro il Frosinone, ha lasciato spazio a una gestione meno visibile, mentre si dedicava ad altri progetti imprenditoriali.

Tra questi, l’apertura a Londra della, una nuova agenzia di procuratori che segna un’evoluzione nel suo percorso calcistico. Un cambio di rotta, ma non un addio al mondo del pallone. Del resto, Radrizzani non è nuovo a operazioni importanti nel calcio europeo: prima della Sampdoria, aveva guidato il Leeds United, club che ha lasciato nel 2023, chiudendo un capitolo intenso in Premier League.Ora, però, l’attenzione secondo Il Secolo XIX si sarebbe spostata sul Monza. Il club brianzolo, reduce da un’annata complicata, è avviato verso la retrocessione in Serie B. Dalla morte di Silvio Berlusconi, il Monza è diventato un asset non più strategico per la Fininvest, che lo considera un esubero. Da tempo è in vendita, maTra i nomi in campo ci sono Evangelos Marinakis, Mario Joseph Gabelli (tramite Gamco Investors), il fondo italiano Orienta, e – novità delle ultime settimane – proprio Andrea Radrizzani. Il suo possibile ingresso nella corsa per il Monza apre nuovi scenari. Non è chiaro se si tratti solo di sondaggi preliminari o di un interesse concreto destinato a evolversi.