Reduce dalle vacanze a Bali,. Nel suo tour orientale ha contattato alcuni investitori di Singapore, potendo contare su solidi agganci in quella parte del globo, da lui in passato attivamente frequentata.Il responsabile della branca sportiva dalla Qatar Authority, il fondo sovrano dell’emirato, è Nasser Al Kelaifi, presidente del Psg nonché dell’Eca e amico personale di Radrizzani; Al Khelaifi è amico personale (era stato il suo maestro di tennis) dell’emiro Tamin Al Thani, la massima autorità politica di Doha che ha in mano il fondo sovrano e decide tutti gli investimenti.A febbraio uno degli sceicchi della casa reale, Khalid Faleh Al Thani, aveva siglato con il trustee Vidal un contratto di acquisto del club, per 40 milioni di euro. L’impegno non era mai stato onorato e adesso volano le carte bollate.Lo sceicco Al Thani avrebbe fatto il lavoro sporco, liberando il club dal trust e permettendo al fondo sovrano di finanziarne la ricapitalizzazione.Ci si augura entro ottobre al più tardi. Il manager milanese col socio Manfredi, attraverso la società Blucerchiati, il 15 giugno aveva strappato la maggioranza delle quote azionarie del club a Ferrero, sottoscrivendo un prestito obbligazionario convertibile di 30 milioni con il quale finanziare la continuità aziendale della Sampdoria.. Entrambe queste condizioni non erano state accettate da Alessandro Barnaba che per conto di Edoardo Garrone aveva tentato una velleitaria scalata al club.. Nel piano la massa debitoria scendeva a una settantina di milioni, considerando i tagli apportati al debito bancario (pari a 55 milioni di euro, ridotti fino al 50% e dilazionati nel tempo), alle riduzioni concordate con agenti (da 20 a 8 mln), fornitori (da 10 a 7) e Fisco (da 30 a 12). L’ulteriore sottoscrizione di 5 milioni del prestito, per saldare gli stipendi di luglio e agosto ed altre scadenze fiscali, aveva rimesso il club sui binari giusti.. Non tutto il denaro incassato dal manager (110 milioni) è finito nelle sue tasche. Aser e Gestio Capital, Family office (la seconda con Manfredi) che fanno capo a lui, amministrano fondi di investitori che credono nei progetti avviati dal manager lombardo.