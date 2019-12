Mattia Perin al Genoa con Andrei Radu subito all'Inter? No, secondo l'agente del portiere del Grifone, Oscar Damiani, che parla così a FcInterNews.it: "Un ritorno di Andrei Radu all'Inter già a gennaio? Sinceramente non mi risulta questa cosa. Credo non ci sia nulla. Il ragazzo sta giocando titolare e facendo bene al Genoa. Non avrebbe tanto senso spostarlo a gennaio. Rimarrà in Liguria. In estate all'Inter? A giugno poi rientrerà all'Inter come stabilito". Senza la cessione di Radu si complica il ritorno di Perin al Genoa.