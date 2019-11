L'Inter è molto soddisfatta di questo inizio di stagione del portiere Ionut Radu: il classe 1997, in prestito al Genoa con obbligo di riscatto, continua a catturare l'attenzione del club nerazzurro, che si era riservata il diritto di recompra per lui a 12 milioni di euro nel 2019. poi esercitato prima di rimandarlo in prestito agli stessi liguri. I dirigenti meneghini sono molto contenti del suo rendimento, tanto che a giugno può rimanere a Milano come secondo oppure entrare in un’operazione di mercato.