Il portiere del Genoa Ionut Radu parla del proprio futuro: "So di essere nella lista dei giovani portieri più interessanti ma non devo dirlo io. Se penso di tornare all'Inter? In questo momento penso solo al Genoa, un club per cui provo un grande senso di gratitudine perché mi ha dato l'opportunità di mettermi alla prova in Serie A", riporta Ansa.