nonostante le offerte non mancassero. Perché Andrei Radu, giovane portiere romeno classe ’97, si è immediatamente mostrato speciale, già a Interello, quando nel 2013 iniziò a giocare per gli Allievi. Un anno e poi il salto in Primavera, dove vince il Torneo di Viareggio e la Coppa Italia di categoria. Pulizia negli interventi, reattività e tecnica,, in occasione dell’ultima giornata di campionato, quando il giovane Radu sostituì l’esperto Juan Pablo Carrizo. L’Inter ci crede e promuove Radu in prima squadra, ma da lì in avanti il calciatore romeno è chiamato ad affrontare un lunghissimo calvario per via di un infortunio alla spalla che ormai fa parte del passato., ma mantenendone il controllo. Perché nel frattempo a Milano la considerazione per questo calciatore non è mai scemata, ma con Handanovic davanti, la sua maturazione avrebbe subito un brusco rallentamento.Così Radu non ha avuto alcun dubbio, accettando ben volentieri la corte del Genoa, dove ha trovato Federico Marchetti come collega di reparto. L’ex nerazzurro ha trascorso le prime quattro partite in panchina, poi Ballardini gli ha dato fiducia e contro il Chievo ha deciso di concedergli l’opportunità di un posto da titolare., vinta dal suo Genoa. Due partite egregiamente giocate da Radu, che ha già lasciato la convinzione che in futuro possa continuare a crescere, migliorando ulteriormente.Ed è per questo che l’Inter continua a monitorarlo con estrema attenzione, convinta di avere in casa un portiere che dal punto di vista tecnico sembra possedere tutte le qualità necessarie per prendersi la porta dell’Inter. Certo, serviranno costanza di rendimento e ulteriore esperienza, ma la strada intrapresa è quella giusta e, come aveva fatto quando si era interessata a Lunin, poi finito al Real Madrid. Radu sta dimostrando di essere in progressiva crescita e