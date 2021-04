Il portiere dell'Inter, Andrei Radu ha svelato sul profilo Instagram del club nerazzurro, la sua Top 11 della storia della Beneamata.



"In porta sarei indeciso tra Zenga e Julio Cesar, ma Zenga ha il record di presenze quindi scelgo lui. Nella linea a quattro dico Maicon, Chivu, Materazzi, Zanetti perché per me a quei tempi formavano il miglior reparto difensivo. Cambiasso e Stankovic davanti alla difesa visto che hanno vinto il Triplete e facevano bene entrambe le fasi. Trequartisti Figo, Sneijder ed Eto'o. Ho scelto loro perché loro tre insieme sarebbero stati eccezionali. Per la punta è una scelta difficile tra Ronaldo e Milito, ma Ronaldo ha vinto il Pallone d'Oro quindi opto per lui. E poi invidio la nonchalance che aveva in campo che era unica, avrei bisogno della sua tecnica per saltare l'attaccante avversario quando questo mi pressa.".