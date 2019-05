BENVENUTI ALPINI!



“100 anni di coraggioso impegno”.



Inizia oggi l'Adunata Nazionale degli Alpini.



Benvenuti a Milano!



Abbiamo da sempre un feeling con le Penne Nere pic.twitter.com/0FJVnHIhRM — Inter (@Inter) 10 maggio 2019

, pronti a festeggiare il centenario della fondazione dell'ANA (Associazione Nazionale Alpini). Questa mattina in Piazza Duomo c'è la cerimonia dell'alzabandiera, così parte la tre giorni che culminerà domenica con la grande sfilata delle penne nere. Nella sala Viscontea del Castello Sforzesco (dietro il quale è stata allestita la base del raduno in piazza del Cannone) è aperta la mostra 'Alpini, uno stile di vita'., pubblicando sui social una foto dell'Avvocato, ex dirigente nerazzurro scomparso il 12 dicembre 2001.