Tra meno di una settimana parte il raduno della Juventus. I bianconeri si alleneranno alla Continassa a partire dal 24 agosto, una settimana di lavoro prima della partenza dei calciatori per raggiungere le rispettive nazionali. Come riporta Tuttosport, mancheranno due big ai nastri di partenza: si tratta di Matthijs de Ligt e Paulo Dybala, entrambi infortunati. L'olandese starà fuori per almeno tre mesi dopo l'operazione alla spalla mentre Dybala è alle prese con un problema muscolare che probabilmente non gli permetterà di essere in campo alla prima di campionato il 19 o 20 settembre.