Rafael Leao, attaccante del Milan, parla a Sky Sport alla vigilia dell'inizio del campionato di Serie A, coi rossoneri che domenica, alle 18, saranno impegnati a Udine: "Giocavo con il Milan alla Playstation. Il squadra c’era anche Kakà che poi in rossonero ha vinto il Pallone d’Oro. Perché ho scelto il Milan? E’ stato il club che ha mostrato maggior interesse nei miei confronti. Qui c’è un progetto, una società che punta sui giovani per provare a qualificarsi per la Champions League".



L'INSERIMENTO - "Si sta formando una grande squadra, c’è un ottimo allenatore con ottime idee. E’ un gruppo forte dentro e fuori dal campo, spero che possa arrivare nelle posizione che merita. L’obiettivo è provare a conquistare sempre i tre punti per provare a raggiungere i traguardi che inseguiamo".



SU RONALDO - "Cristiano Ronaldo è il mio idolo. E’ lui perché è portoghese è perché è arrivato dove è arrivato grazie al duro lavoro".