Rafael Cabral, portiere del Napoli col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ha scritto un post su Instagram: "Cosa dire? A volte nella vita ci mancano parole per esprimere quello che abbiamo nel cuore. Ringrazio a Dio per avermi regalato la gioia di indossare questa maglia, di conoscere e lavorare con compagni di squadra eccezionali, di aver lavorato ed imparato tantissimo con mister Rafa Benitez ed il suo staff, con mister Sarri ed il suo staff, con gli allenatori di portiere Xavi Valero, Alessandro Nista, Massimo Nenci che mi hanno insegnato veramente di tutto, è stato un grandissimo piacere conoscervi e vi porterò per sempre nel cuore, di aver conosciuto e lavorato con delle persone che nessuno vedi però magari sono i più importanti durante tutta la stagione, che sono i magazzinieri, fisioterapisti e dottori, veramente persone che lavorano ore e ore per aiutarci a fare bene tutta la stagione, vorrei ringraziare a tutti dipendenti del Napoli che fanno la società funzionare, vorrei ringraziare il presidente che si è fidato di me. Ringrazio a Dio per avermi dato l’opportunità di portare gioia ad una città ed un popolo meraviglioso vincendo una coppa Italia ed una Super coppa italiana, di poter vivere in una città dove ho trascorso in 5 anni insieme alla mia moglie e 15 mesi fa anche con la mia figlia napoletana i momenti più belli della nostra vita , di poter vivere in una città meravigliosa piena di gente veramente eccezionale, d’aver conosciuto tante persone che ci hanno fatto sentire a casa, tanti amici che rimarranno per sempre nei nostri cuori e principalmente aver conosciuto una tifoseria unica, innamorata della squadra , che ci da veramente una voglia di essere meglio ogni giorno, di lavorare ogni giorno di più per portarvi gioia, dico con tutto il cuore: Siete unici ! Vado via 100% soddisfatto, pieno di gioia, ringraziando a Dio per questi 5 anni dove sicuramente ho sbagliato tanto, però sereno di che ho provato a fare il mio meglio, sia in campo, che fuori ! Non mi dimenticherò mai di voi! La città di Napoli, il popolo napoletano, la società , staranno per sempre nei nostri cuori ! Vi vogliamo bene e grazie di Tutto! Grazie Gesù !"