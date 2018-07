La Sampdoria ha ufficialmente un nuovo portiere. E' il brasiliano Rafael Cabral Barbosa, classe 1990 con un passato diviso tra Santos e Napoli. L'estremo difensore, approdato da pochissime ore in blucerchiato, si è presentato così ai microfoni di Samp TV: "Sono felicissimo di essere qua e di vestire questa maglia, così importante e conosciuta. Grazie al presidente Ferrero che mi ha dato questa opportunità, speriamo di fare una grandissima stagione. Sono onorato di indossare la maglia della Sampdoria".



Rafael, che sarà molto probabilmente il vice di Audero, è un portiere moderno: "Mi piace partecipare al gioco, prima di tutto devo parare ma mi piace anche usare i piedi. Mi ritengo un portiere tecnico e veloce, ma come tutti devo migliorare e lavorerò anche quest’anno per farlo. Giampaolo? Vive il calcio e gli piace giocare bene, anche questo mi ha spinto ad accettare la Samp. Ha grande organizzazione e lavora molto sulla fase difensiva, cosa importante per un portiere. È un allenatore a cui piace coinvolgere il portiere per iniziare la manovra, mi piace come lavora. Anche Turci (il preparatore, ndr) partecipa molto agli allenamenti, con lui ho parlato tanto e scambiato idee".



Di brasiliani alla Samp non ce ne sono stati moltissimi, ma quelli transitati da Genova, come ad esempio Cerezo, hanno lasciato grandi ricordi: "Non ce ne sono stati tanti, ma tutti quelli che son passati di qua sono stati importanti" conferma Rafael come riporta Sampnews24.com. "Io e Tavares siamo arrivati per proseguire nel segno che questi brasiliani hanno lasciato a Genova. L’ho conosciuto ora, ma l’ho visto giocare in Brasile ed è molto forte. Oltre che da portiere, per il momento faccio anche da interprete per lui (ride, ndr)".



E per concludere, Rafael lancia un appello piuttosto significativo ai sostenitori doriani: "La tifoseria fa veramente la differenza in campo. In Brasile diciamo che è il dodicesimo uomo in campo, io ci credo veramente. Ho accettato questo progetto perché credo nella squadra e nella società: abbiamo un grande staff e un allenatore che capisce molto di calcio. Abbiamo un sogno nel cuore, un obiettivo grande che vogliamo trasmettere a voi tifosi: andare in Europa. La vostra spinta sarà fondamentale in tutto l’anno, ci aspettiamo uno stadio sempre pieno per godere insieme".