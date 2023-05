Italiano di nascita, francese d'adozione. Marco Verratti ha lasciato la sua Pescara nel 2012 per prendere il primo aereo diretto a Parigi. E da lì non si è più mosso. Quando aveva vent'anni ha sfiorato il Napoli, ancora prima era stato proposto alla Lazio. In Serie A non ha giocato nemmeno un minuto, ma la sua agente Rafaela Pimenta apre a un ritorno in Italia: "Un italiano prima o poi pensa di tornare a casa; ha sempre voglia di rientrare. Non posso dire che per lui non sia così". Nostalgia canaglia, anche per Marco. Quella che sta per finire è l'undicesima stagione in Francia: "Adesso il Psg deve finire il campionato, poi si vedrà'.



CHIAREZZA - Ospite nella nostra redazione, la procuratrice che ha preso l'eredità dell'agenzia da Mino Raiola - presto cambierà il nome da One a BeeOne - ha fatto chiarezza sulla situazione di Verratti a Parigi: "Ogni volta si raccontano cose, non vere, che vengo a sapere dalla stampa". La Pimenta si riferisce ad alcune voci secondo le quali Verratti sarebbe uno dei giocatori presi di mira dai tifosi che negli ultimi mesi hanno contestato duramente la squadra: "Tutto quello che stiamo leggendo non mi risulta" precisa ancora la procuratrice.



- Come quella volta che: "La nostra commercialista in Francia mi chiamò per dirmi che stava cancellando le vacanze. 'Lo faccio per te', mi disse. Io non capivo, gli chiesi come mai; mi rispose che siccome Pogba stava arrivando al Psg magari avrei potuto avere bisogno di lei". Peccato che: "Io in quei giorni stavo facendo il trasferimento di Paul allo United". Chi invece al Psg c'è andato davvero è Verratti, che dopo undici anni sotto la Tour Eiffel sente nostalgia di casa.