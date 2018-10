Raffaella Fico, modella ed ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, è intervenuta a Matrix, difendendo il portoghese dalle accuse: "Una donna che subisce violenza subisce anche un trauma devastante.Certo, capisco che a volte è difficile parlare visto il trauma che si subisce ma dieci anni dopo mi sembra un po' troppo"."Quando ci siamo conosciuti era ancora un giocatore dello United e lo conobbi ad una festa in Italia la stessa estate dei fatti in discussione.Stavamo insieme, ci stavamo cominciando a frequentare in quel periodo e non ero a conoscenza della presunta violenza, l'ho saputo solo adesso. Non sapevo chi fosse questa signora. Durante la nostra frequentazione Ronaldo con me si è sempre comportato in modo ineccepibile. Io all'epoca ero una ragazzina ed ero felice della sua presenza, ovviamente. Era un bell'uomo e si faceva guardare quando andavamo in giro assieme. Lo corteggiavano, è ovvio. Ma questa è una cosa inevitabile. Per questo mi chiedo: "Come può una persona come Ronaldo fare violenza ad una donna?".In quel periodo non abbiamo mai avuto problemi".Se CR7 è un festaiolo? Neanche troppo ma è ovvio che il calciatore ha un fascino particolare e dovunque va ha delle attenzioni particolari. Ma non soffre di delirio di onnipotenza. Lui è comunque una persona veramente buona e semplicissima. Che cosa facevamo la sera? Non entriamo nei dettagli ma lui in casa si guardava tranquillamente la televisione in pantofole. Se è vera la storia degli addominali allenati tutte le sere? Capitava che si allenava perché è una persona che tiene moltissimo al proprio fisico. Però non esageriamo".