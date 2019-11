Per avere un fisico statuario serve tanto lavoro duro in palestra. Lo sa bene Raffaella Fico che non perde occasione per tenersi in forma e fare esercizi tonificanti in palestra. Neanche 3 ore fa l'ultima prova con un video postato sul proprio profilo instagram che ha fatto il giro del web. Il motivo? Un commento memorabile dello storico ex Mario Balotelli. L'ex attaccante di Milan e Inter, oggi al Brescia, senza freni si è lasciato andare a un comprensibile: "Mamma che chiappe!".



Ecco il video e le foto di Raffaella nella nostra gallery.