Estate bollente per Raffaella Fico. La storica ex di Mario Balotelli e dell'agente Alessandro Moggi si gode le vacanze, il sole e il mare e come sempre non perde occasione per mettere in mostra tutta la sua bellezza con scatti e post pubblicati su i social network. Rigorosamente senza filtri e in costume: "No make-up, only sea and salt" che ne pensate? Eccola nella nostra gallery.