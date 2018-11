Rafinha e l'Inter si sono corteggiati, si sono amati e poi si sono lasciati, neanche in rapporti troppo buoni. Tanto che, alla prima occasione, il centrocampista brasiliano ha punito con un gol da avversario la squadra nerazzurra, che lo aveva fatto sentire nuovamente un calciatore importante e poi - a suo dire - lo aveva lasciato andare con troppa leggerezza.



L'IDEA ROMA - Rientrato al Barcellona, Rafinha pensa ancora all'Italia e alla Serie A in vista di gennaio, quando con ogni probabilità lascerà i blaugrana, questa volta a titolo definitivo visto il contratto in scadenza 2020. Negli ultimi giorni il classe '93 è stato accostato alla Roma, una destinazione che il giocatore apprezzerebbe ma, come appreso da Calciomercato.com durante il WyScout Forum in corso ad Amsterdam, da parte del club giallorosso non c'è al momento la volontà di fare un investimento da oltre 25 milioni di euro per portarlo nella capitale, dopo i contatti positivi avuti invece la scorsa estate.



FUTURO DECISO - Dove giocherà, allora, Rafinha? È sempre più probabile che alla fine cambi squadra, ma non campionato. In Liga ci sono diverse possibilità aperte, con un paio di squadre in discorsi avanzati sia col Barcellona che con l'entourage del giocatore. Ancora qualche settimana di trattative e poi sarà il momento delle scelte. L'Inter è solo un ricordo, la Roma una suggestione: Rafinha guarda oltre l'Italia per il suo futuro.