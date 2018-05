Il centrocampista dell'Inter Rafinha ha parlato in occasione dell'evento Inter Hospitality: "L’Inter è una famiglia, i miei compagni di squadra sono grandissime persone. Per me è un orgoglio essere qui all’Inter. Sono molto contento di giocare con questi calciatori, forti e sempre disponibili. I nostri tifosi mi ricordano il Brasile per la passione con cui caricano la squadra ogni giorno".