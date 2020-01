Raggi nella bufera per le parole: "La Lazio è la prima squadra della capitale". Il discorso, molto sentito, del sindaco di Roma durante la festa per i 120 anni della Lazio a Castel Sant'Angelo ha raccolto apprezzamenti dai tifosi biancocelesti, ma le critiche aspre della tifoseria giallorossa. I tifosi della Roma non l'hanno perdonato.



RAGGI CRITICATA - Il sindaco di Roma, come riporta Leggo, è stato ampiamente criticato sui social e sulle frequenze delle maggiori radio giallorosse. I tifosi della Roma hanno fatto sentire tutto il loro disappunto, tra inviti ad amministrare meglio la città e insulti.