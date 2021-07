Tra gli obiettivi futuri del presidente Lotito vi è anche quello di costruire uno stadio tutto per la Lazio. Un piano che nelle ultime settimane ha visto il patron biancoceleste strizzare l'occhio addirittura al Flaminio, impianto amato dai tifosi laziali, ma che Lotito prima non aveva mai preso in considerazione. A confermare i passi in avanti verso l'impianto al momento abbandonato è stata la stessa sindaca di Roma Virginia Raggi a Il Corriere dello Sport.



Sui contatti: "Lotito è molto interessato. So che in queste settimane sta effettuando sopralluoghi e ultimando le sue valutazioni. Quanto a noi, abbiamo varato uno studio per ristrutturare il Flaminio. Ma ci sono dei vincoli da rispettare, la struttura è molto pregiata ma è particolare. Vedremo se sarà possibile adattarla alle esigenze di uno stadio moderno. Opzione anche per la Roma? A me sono state chieste informazioni solo dalla Lazio".



E infine sul derby tra Sarri e Mourinho: "Spettacolare. Ne approfitto per mandare un in bocca al lupo a entrambe le squadre per la nuova stagione. Se due allenatori così bravi hanno scelto la Roma e la Lazio è un’ottima notizia per la città. Due pezzi da novanta possono attrarre l’interesse di potenziali investitori sul territorio".