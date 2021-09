Virginia Raggi torna a parlare dello Stadio della Roma. Il sindaco, candidato anche per le prossime elezioni, ha spiegato la situazione e raccontato il suo rapporto coi Friedkin: "Stiamo lavorando con ispiega la Raggi ai microfoni di 'Te la do io Tokyo' su Centro Suono Sport - . Siamo vicini ai servizi, c’è tutto, siamo vicini al cuore dei romanisti, è il quartiere primario dei romanisti. Ci sono delle aree adatte, io la butterei lì. Gazometro o Mercati Generali?quindi posso sviluppare un ragionamento su quella zona, Il Gazometro è un’area privata".Il sindaco di Roma in ogni caso non è preoccupata: "Ci sono comunque tanti ragionamenti, mi sento molto tranquilla e lo dico con grande fierezza. La proprietà ha cambiato totalmente la società.Stiamo lavorando anche con la Lazio, anche loro vogliono realizzare il loro impianto e non sarebbe male avere entrambe le società della capitale con un impianto di proprietà.sto cerando di metterci l’anima e il cuore per continuare e scrivere una nuova pagina su questo vicenda".