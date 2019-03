Virginia Raggi, sindaco di Roma, parla a Radiosei dello stadio dei giallorossi: "Quello che doveva fare il Comune è stato fatto. Siamo in linea. Penso che sì, i lavori inizieranno entro la fine dell’anno". Poi commenta così i rumors che vogliono la Lazio pronta a puntare su uno stadio di proprietà: "Quale stadio? Io sono in attesa del presidente e di una sua formula. L’ho incrociato, ho provato a sponsorizzare un’idea, quella del Flaminio, un sogno per tanti laziali. Ce lo auguriamo tutti. Quando Lotito vorrà formulare una proposta, sono pronta ad accoglierla e analizzarla. Sono in attesa. Anzi, in trepidante attesa. Ripeto, in qualche incontro ufficiale, in via informale, gli ho detto di pensare al Flaminio. Fino ad ora non ho mai avuto una proposta. La sede del Comune è nota".