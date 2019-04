Il rischio che la Rai decida di non confermare per le prossime due stagioni la trasmissione delle partite di Champions League è concreto. Come riporta Il Sole 24 ore, alla base di questa valutazione della tv di Stato ci sono motivazioni di mero carattere economico, con la vicenda che però rischia di finire in un'aula di tribunale. Confermare la Champions League porterebbe i conti della rete pubblica a chiudere a -20 milioni per il 2019, -46 milioni per il 2020 e 10 milioni di utile nel 2021, secondo quanto riportato dal Piano Industriale. In caso contrario, si avrebbe un -10 milioni per il 2019, -25 milioni per il 2020 e ad avere un utile di 33 milioni per il 2021.



A gennaio 2018, la Rai aveva raggiunto un accordo con Sky per i diritti in chiaro del match del mercoledì sera, le due semifinali, la finale e la Supercoppa Europea. Con l'opzione di confermare la formula per altre due edizioni, opzione esercitata lo scorso gennaio da Viale Mazzini. Da Sky riferiscono però che il rinnovo dell'intesa sarebbe nullo, in quanto non sussiste la condizione fondamentale per cui la pay tv del gruppo Comcast avrebbe dovuto possedere per il triennio 2018/2021 gli stessi diritti del campionato di Serie A dei tre anni precedenti. Eventualità che, con l'ingresso sulla scena di DAZN, non si è ovviamente verificata. Sky vorrebbe dunque rimettere sul mercato il pacchetto in chiaro per Champions e Supercoppa, con Mediaset che segue l'evolversi della vicenda sullo sfondo, dopo aver avuto negli ultimi 4 anni l'esclusiva sulla principale competizione europea per club.