Raid di ultras laziali nella notte, accoltellato 30enne romanista: è in terapia intensiva ma non rischia la vita

Nella notte post derby di Coppa Italia, un gruppo di tifosi della Lazio, armati di bastoni, ha assaltato un pub frequentato dai supporter della Roma. Come scrive Ansa, gli assalitori hanno danneggiato gli arredi e accoltellato un cliente all'addome che è ora ricoverato in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita.



LA RICOSTRUZIONE - L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte in un locale di viale Angelico, poco distante dallo stadio. All'arrivo degli agenti il gruppo di tifosi laziali si era già allontanato. Il trentenne accoltellato è stato trasportato al Santo Spirito in codice rosso mentre il proprietario del pub ha riportato solo lievi ferite.