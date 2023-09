La famiglia Zhang è al bivio tra cedere l'Inter o andare ancora avanti. Secondo Tuttosport, la banca d'affari statunitense Raine Group ha trovato un fondo mediorientale pronto ad acquistare il club nerazzurro alle condizioni poste dall'attuale proprietà cinese. La quale entro il prossimo 20 maggio 2024 dovrà restituire a Oaktree il prestito da 275 milioni di euro (cifra che lieviterà a quasi 400 milioni calcolando gli interessi del 12%) oppure rifinanziarlo a tassi d'interesse raddoppiati.



L'ottimismo sulla possibilità di chiudere l'affare in tempi brevi è sempre più palpabile, tanto che Raine sente di essere ormai vicina al rettilineo finale. In alternativa Suning si terrebbe l'Inter, magari con un nuovo socio di minoranza, anche per sfruttare il volano della super-Champions e del nuovo Mondiale per club ideato dalla Fifa. Intanto a fine ottobre l'assemblea dei soci approverà il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno con un passivo da circa 80 milioni di euro, 60 milioni in meno rispetto ai 140 milioni della stagione precedente.