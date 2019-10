Blitz a sorpresa di Mino Raiola: nel pomeriggio odierno, infatti, il potente agente italo-olandese ha fatto visita al centro sportivo del Napoli. In programma un incontro con i propri assistiti e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il procuratore si è intrattenuto a lungo con Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti: in un clima di massima serenità, si è assistito ad un piccolo passo indietro del tecnico, che ha promesso di essere più attento alle esigenze del capitano, specie dopo i malumori post-trasferta di Champions League a Genk, quando Lorenzo Il Magnifico era stato costretto alla tribuna. Raiola, poi, si è intrattenuto a lungo con lo stesso giocatore, per chiarire alcune situazioni anche extra-campo.



LOZANO E MANOLAS - In serata, invece, in programma l'incontro tra l'agente, Kostas Manolas e Hirving Lozano. Occasione per un bilancio sull'esperienza partenopea nei primi messi all'ombra del Vesuvio. A margine dell'infortunio accusato in Nazionale e di un avvio di stagione tra alti e bassi, Raiola ha voluto dare energia allo stesso giocatore per il proseguo del campionato.