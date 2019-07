Paul Pogba è uno dei big europei destinati a cambiare aria durante l’estate, con Juventus e Real Madrid pronte a sfidarsi per strappare il francese al Manchester United. Non è un segreto che il giocatore sia alla ricerca di una nuova esperienza dopo tre anni poco esaltanti nelle file dei Red Devils. Pogba è pronto a lasciare la Premier League, ha già informato il proprio agente, Mino Raiola, e il club inglese. Al momento è in ritiro col club in Australia, ma aspetta solo novità per iniziare una nuova avventura. A confermare per l’ennesima volta la volontà del campione del mondo francese di lasciare lo United è proprio Raiola, che ha talkSport ha dichiarato: “Pogba non ha fatto niente di sbagliato. È stato professionale e rispettoso nei confronti di tutti. Il Manchester United sa da tempo cosa vuole fare, le sue sensazioni, è un peccato che ci siano persone a cui piace criticare senza avere le informazioni giuste. Spero di trovare presto una soluzione che soddisfi tutte le parti”. Un assist a Juventus e Real Madrid, che sognano il Polpo come rinforzo estivo.