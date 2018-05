Mino Raiola, agente di Mario Balotelli, parla a margine del premio Football Leader dell'attaccante del Nizza e della Nazionale: "Siamo ritornati alla normalità, prima stavamo fuori di testa. Questa è una cosa importante, io l'ho detto e mi avete criticato tutti ma per me in Italia una punta più forte di Mario non c'è. E' uno delle punte più forte al mondo e in Italia dovremmo essere orgogliosi di vederlo. Qualcuno poi ha deciso che ci potevamo qualificarci anche senza Mario ed era un suo diretto essendo in un Paese democratico".



IL FUTURO - "Non è totalmente a parametro zero ma questi sono problemi miei. Per il suo ritorno in Italia, l'ho detto: per me è uno delle punte più forti d'Italia quindi chi ha in testa un progetto importante e ambizioso, oggi può fare un grande affare. Non vale più la scusa di avere paura del comportamento, perché negli ultimi due anni Balotelli ha dimostrato la sua maturità, è vice-capitano della Nazionale. Sia come parte economica che tecnica è un grandissimo affare: ora sta agli italiani sapere se vogliono fare o meno questo affare. Ancelotti? Napoli lì davanti ha quattro persone che occupano queste posizioni, poi dobbiamo vedere se ci sono ancora ad agosto. Per me tolto Insigne, lì davanti nessuno è forte come Mario, poi sta a De Laurentiis valutare se vuole rinforzare la squadra o meno, non tocca a me giudicare questo".