Mino Raiola torna a parlare e, a margine dell'evento Football Leader, si è soffermato anche sul futuro di Mario Balotelli: "Contento per lui? No, contento per l'Italia. La Nazionale è sempre stata una sua passione, qualcuno non l’ha capito. Dove gioca l'anno prossimo? Napoli, Roma. Lo diciamo a Monchi? Io parlo un po' di spagnolo".