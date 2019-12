Nel corso della lunga intervista rilasciata a Rapubblica, Mino Raiola ha parlato anche di Moise Kean con parole dure nei confronti della Juve: ​"Tristezza per Kean? Sì, tanta anche a me. Non l’avrei portato in Premier se non parlasse perfettamente inglese, perché è ben raro che un ragazzo italiano si adatti all’estero: chiediamoci perché Spagna e Francia continuano a esportare giocatori e noi no. Ma se l’avessi lasciato alla Juve me l’avrebbero fatto giocare in serie C".