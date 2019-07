. L'agente del difensore della nazionale olandese classe 1999 ha dichiarato al Telegraaf:, fingersi malato non è un'opzione per lui. E anche un caso di arbitrato è fuori questione per noi, adottiamo un approccio professionale.Secondo il quotidiano olandese,. La cifra concordata l'anno scorso, quando l'Ajax avrebbe promesso al giocatore di cederlo quest'estate per 50 milioni in cambio della sua permanenza per l'ultima stagione. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com