L'agente del difensore olandese, che oggi effettua le visite mediche per poi firmare il contratto e completare così il trasferimento dall'Ajax alla Juventus, ha dichiarato:Non è questione di volere di più, ma è la squadra che più va bene per lui, per un difensore venire in Italia è importante, può imparare per diventare il numero 1 al mondo. E' necessario per la sua carriera questo step. Fra i giovani è sicuramente il numero 1. Poi ci vuole poco per dimostrare di essere il numero 1 anche a un altro livello. Per spirito di lavoro si avvicina, anzi lo supera anche, a Nevded. Anche per per mentalità. Ricorda Ibra per ambizione".- "Bonucci? I grandi campioni fra di loro vanno sempre bene. Ronaldo gli ha detto di raggiungerlo alla Juve? Devi chiedere a lui, non lo so".-" Pogba? Non c'è niente, nessuno mi ha mai scritto. La mia vitA la vivo un giorno alla volta. Balotelli? Idem con patate. Oggi sono qua, domani non so dove sono.- "Consigli a De Ligt? La scelta di venire alla Juve è stata una scelta ponderata, non è stata una chiacchierata di un giorno. E' un processo, non un consiglio. La clausola? Non parlo di contratto, mai parlato".