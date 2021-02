Mino Raiola, agente, tra gli altri, di De Vrij e Pinamonti, parla fuori da Palazzo Parigi ai cronisti presenti, tra i quali il nostro Pasquale Guarro: “De Vrij? Non parlo, ho sempre lavorato nell’ombra e così continuerò a fare. Rinnovo? Parlate con l’Inter. Pinamonti? E’ un giovane a cui l’Inter ha proposto un cammino sportivo e lo sta facendo, è anche stato infortunato. Non puoi mai essere soddisfatto quando non giochi sempre, però l’avevamo preventivato”.