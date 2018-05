Mino Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, parla del futuro del numero 99 del Milan. Queste le parole del procuratore del giovane rossonero, ora impegnato con l'Italia di Mancini, raccolte da Sky Sport: "Donnarumma potrebbe restare anche a vita al Milan". Raiola è oggi a Napoli per l'evento Football Leader, dove verranno premiato Patrick Cutrone e Ariedo Braida, attaccante del Milan il primo ed ex ds rossonero il secondo. Un'apertura alla permanenza che mai c'era stata prima da parte del procuratore, il quale, a parole, ha sempre visto lontano dal Milan cinese Gigio Donnarumma.



I CINESI - Questo, invece, quanto raccolto da RMC Sport: "Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto quelli intelligenti. Rimane a vita al Milan, è sempre stata la richiesta dei tifosi. Ironia? No, non la conosco... E' più facile che se ne vadano i cinesi che lui".



IL FUTURO - Dopo gli scontri dei mesi scorsi, quindi, un segnale d'apertura, per un giocatore che era seguito da Liverpool e Paris Saint-Germain ma per il quale, al momento, non ci sono offerte concrete. Donnarumma-Milan, una storia che può continuare al di là degli screzi delle ultime settimane con i tifosi.