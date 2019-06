Juve in missione. Su più fronti. Ma quella più importante in questo momento porterà Matthjis de Ligt a Torino: su questo ormai non sembrano più esserci dubbi. Il vero ostacolo da superare era rappresentato dalla trattativa con il giocatore, rappresentato dall'onnipresente Mino Raiola. Che ha avuto un peso decisivo, dal momento che l'agente ha sempre pensato fosse la Juve ad essere il club giusto per il prossimo step nella carriera di De Ligt. E l'intesa economica è stata infine raggiunta negli scorsi giorni, per un accordo che renderà De Ligt subito il secondo giocatore più pagato della serie A e della Juventus: il primo tra i terrestri, Cristiano Ronaldo è un alieno pure in questa classifica con i suoi 31 milioni netti di ingaggio. De Ligt ne incasserà 8 l'anno, più bonus, necessari per avvicinare la richiesta iniziale di 12 milioni. Poi ci sarà una clausola rescissoria da 150 milioni a crescere, solo Emre Can alla Juve ne ha una (da 50 milioni, che si attiverà tre altri dodici mesi). Tutto fatto quindi tra Juve e giocatore, come vi abbiamo.



LA MISSIONE – E' partita quindi la missione ad Amsterdam per trovare l'accordo con l'Ajax. Non è enorme ma presente la distanza iniziale, la Juve offre una cifra compresa tra i 68 e i 70 milioni di euro più bonus, gli olandesi ne vogliono 75. Si tratta, questione di (poco) tempo. È tutto in mano a Raiola e Pavel Nedved, anche questa seconda fase: la coppia è attesa ad Amsterdam per chiudere, proprio il vicepresidente bianconero ha condotto in prima persona la fase decisiva della trattativa e quello di De Ligt sarà con ogni probabilità il primo vero colpo che recherà in calce la sua firma nella prima stagione del dopo-Marotta. La Juve è in missione per De Ligt, una missione sempre più possibile. Con il mercato che ufficialmente inizierà solamente lunedì, l'olandese si candida già per la corsa al colpo dell'estate, a tal punto da far passare quasi in secondo piano due affari a costo zero come quello già ufficializzato da tempo di Aaron Ramsey e quello in attesa solo della firma di Adrien Rabiot, chiari di luna di mamma Veronique permettendo...