Futuro tutto da scrivere per Henrix Mkhitaryan: in attesa di novità tra Arsenal e Roma, Mino Raiola rompe il silenzio. L'agente dell'armeno, intervenuto su Twitter, ha voluto precisare: "Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili".