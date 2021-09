Altre dichiarazioni di Mino Raiola a Rai Sport



SERIE A VS PREMIER - "Il campionato italiano è molto difficile, è fra le 5 grandi, ma quello più importante è quello inglese per soldi, spettacolo e infrastrutture. A noi mancano queste cose".



AMERICANI - "Però come sempre ci facciamo mangiare i nostri diamanti dagli americani. Avremo 18 squadre in mano a proprietà americane e vediamo se loro ce la faranno a gestire questo campionato. La visione degli americani è diversa. Stanno comprando nel momento peggiore perché sanno che ci sarà un momento migliore".



FIFIA - "La FIFA è un'organizzazione che dovrebbe uscire dal calcio. I club sono gestiti da grandi professionisti ma se poi i club vanno male non è colpa dei procuratori perché loro lavorano per i giocatori. Abbiamo tutti una funzione in questo sistema".