Mino Raiola parla in un'intervista con Daniel Taylor e James Horncastle di The Athletic: "Guardiola? Ho chiuso il libro molto tempo fa. Tutti sanno cosa penso di lui personalmente; può dire quello che pensa per me personalmente. Per il resto penso sia un ottimo allenatore. Ed è così che è. Non starò zitto per nessuno. Darò la mia opinione, penso che sia un mio diritto. Con Ferguson o Guardiola ho questo problema - e penso che stia cambiando ora - che (credono) dovremmo sottometterci perché 'altrimenti domani non avrai un giocatore del Manchester United' . Non me ne frega un caz.. se non avrò mai un altro giocatore del Manchester United. Non sono nelle loro mani. Sono indipendente".