Raiola: "Ibrahimovic è stato uno dei più grandi degli ultimi 20 anni. Milan compito non facile, ma farà tutto al meglio"

Simone Gervasio

Nel corso della sua lunga carriera da calciatore l'attuale Senior Advisor del Milan, Zlatan Ibrahimovic, faceva parte della scuderia di Mino Raiola e ha lavorato a stretto contatto con Enzo Raiola, cugino del compianto Mino e che oggi ha preso le redini di una parte dell'agenzia. Intervistato da ChiamarsiBomber.com il procuratore ha parlato del nuovo ruolo da consulente/dirigente per il club rossonero."Ibra sa il fatto suo, è stato uno dei più grandi giocatori degli ultimi vent'anni e conosce molto bene il mondo del calcio. Per lui questa è un'esperienza nuova, non ha un compito facile ma sta facendo il suo percorso".

"Intanto ha già conquistato il primo trofeo della sua 'gestione'. Poi è arrivata l'eliminazione dalla Champions League ma lì non è mai semplice, come testimoniato dall'eliminazione del Manchester City e dalle difficoltà incontrate da tanti top club nella prima fase"."Il Milan ha cambiato tanti giocatori e probabilmente ci sono stati problemi di diversa natura, ma bisogna guardare al futuro con fiducia. Sono convinto che qualsiasi cosa farà, Zlatan la farà al meglio, dando tutto te stesso e impegnandosi al massimo. Spesso le difficoltà aiutano a crescere, magari questo momento gli servirà per migliorare ulteriormente".