Secondo quanto riportato da Il Mattino nelle prossime settimane Mino Raiola incontrerà il Napoli per parlare del futuro di Lorenzo Insigne e, successivamente, incontrerà il Milan per parlare di quello di Gigio Donnarumma e Giacomo Bonaventura. Nell'occasione si parlerà anche della possibilità di vedere Insigne in rossonero? La possibilità è concreta, ma l'affare difficilissimo.