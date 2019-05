Un nuovo incontro, questa volta con tutti i protagonisti seduti allo stesso tavolo e direttamente a Napoli, per definire le linee guida per il futuro.ha incontrato a pranzo i suoi nuovi prcouratori,con l'obiettivo di fare chiarezza su una situazione che, in casa Napoli, iniziava a fare rumore e che passava sia dal suo rinnovo contrattuale fino alla sua possibile cessione.Secondo quanto filtra dall'incontro fra le parti, la volontà dell'attaccante italiano non è cambiata rispetto al passato.ma vuole un progetto vincente e che, ovviamente, gli venga riconosciuta anche economicamente la centralità che può e vuole avere nella rosa a disposizione di Carlo Ancelotti.Il club nerazzurro nei giorni scorsi ha incontrato Raiola e una battuta è stata fatta anche sulla punta del Napoli. Nulla di concreto, conMarotta e Ausilio, infatti, non valutano Insigne più di 40 milioni, mentre la richiesta del Napoli è di almeno 70. Inoltre anche lo stesso attaccante argentino non ha il club di De Laurentiis in cima alle sue preferenze e la pista si è raffreddata. E oggi l'incontro, chiarificatore, fra le parti, con il futuro di Insigne che sembra sempre più vicino ad essere ancora in Azzurro.