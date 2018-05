Mino Raiola, procuratore di Lorenzo Insigne, esterno offensivo del Napoli, parla a margine del premio Football Leaders del numero 10 dell'Italia: "l Napoli è pronto per avere Insigne come capitano? Quando una città è pronta, bisogna rispettare le persone: nel bene e nel male. Troppo amore a volte fa anche male: non si può amare una persona un giorno e odiarla il giorno dopo. Perché non si capisce cos'è l'amore e cos'è l'odio. Insigne è pronto per essere capitano del Napoli, non so se il Napoli è pronto ad avere Insigne capitano"