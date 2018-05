Nell'estate del 2012 Leonardo decise di puntare su di lui, a occhi chiusi, dopo una stagione da protagonista assoluto con il Pescara di Zdenek Zeman. 10 sulle spalle, personalità da vendere, gestione dei tempi di gioco da predestinato: il Paris Saint-Germain lo strappa dal suo Abruzzo e lo rivela al calcio internazionale. Ora, dopo 6 anni sotto la tour Eiffel, Marco Verratti può lasciare Parigi. Lo scorso anno ci è andato vicino, con il Barcellona che ha fatto sul serio, con tanto di cambio da agente, passando da Di Campli a Raiola, che ora si è già messo in moto.



OFFERTO IN SPAGNA - Come appreso da calciomercato.com, il procuratore, tra gli altri, di Donnarumma, Pogba, Ibrahimovic e Matuidi, ha proposto il numero 6 del PSG a Real Madrid e Barcellona: le merengues non hanno mostrato alcun interesse, i blaugrana sono apparsi interessati ma freddi, in quanto non vogliono avvicinarsi alle cifre, rifiutate dal PSG, dell'anno scorso (65 milioni di euro più il cartellino di Rakitic).



VOGLIA DI JUVE - C'è anche chi in Italia guarda in direzione Parigi studiando la situazione Verratti: la Juventus. Alla ricerca di un centrocampista, al di là di Emre Can, la dirigenza bianconera non ha mai nascosto di avere un debole per il Gufetto di Manoppello, il quale ha voglia di Juventus. Già: come appreso da calciomercato.com, il giocatore coglierebbe al volo la possibilità di vestire il bianconero, nella squadra campione di quella Serie A che Verratti non ha mai disputato (nonché squadra per la quale ha sempre fatto il tifo). Al momento ci sono due ostacoli: l'ingaggio del giocatore, che bonus compresi arriva ai 7,5 di Gonzalo Higuain, e la richiesta sempre alta del PSG. Cosa cambia rispetto al passato? La voglia di Juve del giocatore e la presenza di Mino Raiola, che con la società bianconera ha ottimi rapporti. Questa può essere la volta buona.



@AngeTaglieri88