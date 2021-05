Attraverso il suo account twitter l'agente fra gli altri die non solo, ha voluto fare chiarezza su un passaggio relativo all'intervista concessa oggi ad AS sul Paris Saint Germain.- "Vorrei chiarire che nell'intervisto io mi sono congratulato col PSG. È già un club d'elite nel calcio europeo ed è diventato "storico" per ciò che sta facendo. Ho avuto l'onore di assistere grandi giocatori lì nel passato, nel presente e sicuramente anche nel futuro. Il PSG ha un grande appeal su tutti i giocatori che rappresento e tutti considererebbero di unirsi al club se ci fosse l'opportunità".