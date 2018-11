Mino Raiola e Beppe Marotta hanno un rapporto importante, solido, quasi privilegiato. Da anni in ottime relazioni, l'agente di tantissimi campioni adesso riaprirà il suo canale con l'Inter grazie all'arrivo di Marotta in nerazzurro, un altro tassello che si aggiunge al puzzle di entrambi con diverse trame di mercato che possono spuntare a breve giro. Ma non c'è l'Inter nelle tappe immediate di Raiola, in contatto frequente con i club italiani per diverse operazioni; non ancora con Marotta e i nerazzurri in vista di gennaio.



ALTRO BLITZ DALLA JUVE - Negli ultimi giorni, infatti, Raiola sta temporeggiando sul fronte Zlatan Ibrahimovic con il Milan in attesa di capire la fattibilità dell'operazione e l'accordo definitivo da sottoporre allo svedese, come sempre detto le prime due settimane di dicembre saranno determinanti; ma il prossimo blitz lo ha previsto per un nuovo incontro con Fabio Paratici, ds della Juventus. Un appuntamento in agenda principalmente per la destinazione di Moise Kean, pronto a lasciare la Juve a gennaio per un prestito che abbia senso per tutti, c'è una fila enorme per l'attaccante classe 2000; non solo, perché Raiola ovviamente tornerà sul discorso Paul Pogba più in vista di giugno che di gennaio, questione di investimenti per la Juve. Aspettando una chiamata di Marotta per altre operazioni, Raiola rivedrà presto i bianconeri. Altro incontro in arrivo...