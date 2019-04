E' Mino Raiola a prendere la parola dopo i fatti di Cagliari che hanno protagonista i suoi assistiti Moise Kean e Blaise Matuidi. L'attaccante della Juventus è stato beccato da alcuni sostenitori rossoblù dopo la sua esultanza al momento del gol, con fischi e buuu razzisti che hanno scatenato la reazione del compagno di squadra. All'Ansa, Raiola ha manifestato il suo risentimento per quanto è avvenuto alla Sardegna Arena: "Non si può essere italiano e razzista allo stesso tempo. Io sono con Kean e Blaise. Per me il razzismo e sinonimo di ignoranza. Nessuno può o dovrebbe giustificarlo. Sono fiero dei miei ragazzi e sono con loro fino alla fine".