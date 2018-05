È un Milan in stand-by quello che stiamo vivendo negli ultimi giorni. Tuttavia, parafrasando una nota pubblicità, l'attesa del giudizio è essa stessa il giudizio. Trovarsi in una situazione del genere rappresenta già uno spaccato di ciò che attende noi tifosi, ovvero una precarietà continua finché il Milan non avrà DAVVERO un nuovo proprietario.



Forse anche per questo motivo il Milan viene lasciato solo in balia degli eventi senza che la Figc tenti di esercitare pressione sulla Uefa. La realtà è che gli stessi dirigenti federali non vogliono difendere un club che non riconoscono più, di cui probabilmente loro stessi non si fidano non conoscendo il reale proprietario e ancor meno colui che oggi ricopre la carica di presidente. Parliamoci chiaro, è triste ma comprensibile. Voi vi giochereste faccia e reputazione per un personaggio come Yonghong Li? Oggi può farlo solo chi è abituato di mestiere, non avendone una propria.



Inevitabile che squali del mercato come Raiola approfittino di questo momento per i propri interessi personali e, forse, per togliersi qualche sassolino. "È più facile che vadano via i cinesi dal Milan rispetto a Donnarumma". No caro Mino, su questo ti sbagli. È impossibile dato che i cinesi non sono mai arrivati, e ancor meno i soldi dei loro sponsor. Piuttosto Mino pensa a portar via Gigio da questa confusione. Per la sua carriera e per i nostri conti.