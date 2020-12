Nell'intervista a Tuttosport, Mino Raiola non ha risparmiato l'ex assistito Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter. E lo ha menzionato anche parlando di Haaland, stella del Borussia Dortmund: "Erling è come Ibra a vent’anni. Ha la stessa voglia di lavorare e di diventare il piu forte. Solskjær, invece di paragonare Haaland a Lukaku, pensi a trovare un modo per far giocare Pogba da campione. In ogni caso, Haaland ora è felicissimo al Dortmund e non parlo delle clausole nel suo contratto. Se vorrà andare via, mi chiamerà e ci lavoreremo".